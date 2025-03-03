Тамара Москвина: я специально выискиваю в прессе критику

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что никогда не обижалась на СМИ из-за критики в свою сторону.

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— Были ли такие моменты в жизни, когда вы были в корне не согласны с представителями прессы и конфликты были? Или достаточно всегда пытались мирным путём [идти]?

— В мои обязанности не входит оценивать деятельность прессы. Я оцениваю деятельность свою, собственную, своих учеников, а, как всегда, у каждой палки два конца.

— Ну, обижались иногда?

— Нет, никогда. Меня критикуют. Я специально выискиваю в прессе критику для того, чтобы посмотреть, есть ли разумное звено, что можно подчеркнуть для того, чтобы улучшить катание моих учеников, либо [их] поведение, а не [чтобы узнать] кто это сказал. Зачем? Мне как раз все судьи ставят оценки, если хорошо ребята катаются, или по-другому ставят то, что они заслужили.

Зрители что-то пишут положительно-отрицательно, но чаще всего, что пишут про мою работу сейчас с Мишиной и Галлямовым? «Ледниковый период». Нафталинные программы. Но они почему-то с этими программами и продолжают постоянно выигрывать. Значит, есть какие-то люди, которые их критикуют, и я думаю, что же мне такое сделать, чтобы их программы не выглядели «Ледниковым периодом» в хорошем смысле, или что добавить, кого нужно пригласить, чтобы программы были более современными, — сказала Медведева на YouTube-канале «Каток».