Федотов и Базылюк не вошли в список приглашенных на Кубок Первого канала

Организаторы Кубка Первого канала – 2025 по фигурному катанию огласили список юниоров, которые были приглашены к участию в грядущих соревнованиях. Они пройдут с 15 по 16 марта в Челябинске.

© Чемпионат.com

Девушки:

Елизавета Андреева;

Алиса Двоеглазова;

Елена Костылева.

Юноши:

Николай Колесников;

Лев Лазарев;

Никита Сарновский.

Отмечается, что выбор организаторов пал на спортсменов, которые набрали максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров. По этим показателям в лист приглашённых не вошли такие топовые фигуристы, как Арсений Федотов (двукратный победитель первенства России среди юниоров (2023, 2024), чемпион России по прыжкам (2024) и Маргарита Базылюк (победительница первенства России среди юниоров 2024 года).