Сын разбившихся в США фигуристов из России заплакал после выступления

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Сын фигуристов из России Вадима Наумова и Евгении Шишовой, которые погибли в авиакатастрофе в США, заплакал после своего выступления на льду. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает источник, Максим Наумов исполнил танец под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» — любимую композицию его родителей. При этом, на лед Наумов вышел с двумя белыми розами. В конце выступления спортсмен дал волю эмоциям и разрыдался.

Напомним, что Евгения Шишкова и Вадим Наумов являлись чемпионами мира 1994 года в парном катании, а также победители первого в истории финала Гран-при по фигурному катанию. 30 января они оба погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне — в небе над американской столицей столкнулся пассажирский самолет и военный вертолет. В результате катастрофы погибли все, кто находился на воздушных суднах — всего 67 человек.