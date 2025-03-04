Авербух поставит порядка восьми номеров для "Русского вызова"

Хореограф-постановщик Илья Авербух поставит около восьми номеров фигуристам для турнира шоу-программ "Русский вызов". Об этом он рассказал ТАСС.

"С Матвеем [Ветлугиным] уже есть договоренность. Также договорились со многими ребятами - порядка восьми номеров, - рассказал Авербух. - Сейчас я занимаюсь исключительно шоу, продюсером и постановщиком которых являюсь, - это шоу 8 марта Игоря Крутого и большое шоу 9 марта в Санкт-Петербурге ко дню рождения Алексея Мишина".

Турнир шоу-программ "Русский вызов" пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.