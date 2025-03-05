Сын Плющенко занял четвертое место на всероссийских соревнованиях в Вологде

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, занял четвертое место на всероссийских соревнованиях «Вологодские узоры».

Плющенко‑младший в сумме за две программы набрал 176,37 балла в соревнованиях среди юношей в возрасте 11–17 лет по первому спортивному разряду. После короткой программы во вторник 12‑летний спортсмен занимал вторую строчку (63,09 балла), по результатам произвольной (113,28) он опустился на четвертую.

Победу одержал Лев Бобык (190 баллов в сумме), второе место занял Артем Бурнаев (185,91), на третьей строчке расположился Александр Пастухов (178,01).