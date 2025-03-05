Галлямов получил серьезную травму

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, всё-таки получил серьёзную травму ноги. Он сломал лодыжку. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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Ранее «РИА Новости» сообщали, что 25-летний спортсмен травмировался во время исполнения программы на закрытом турнире, который проходил на Байкале. Однако позднее сам Галлямов опроверг появившуюся информацию о том, что получил травму ноги. По словам спортсмена, он всего лишь порезал указательный палец на руке.

Позднее в шоу «Каток» тренер пары Тамара Москвина отказалась прямо отвечать на вопрос, случилось ли что-то с Галлямовым. Напомним, Мишина/Галлямов, по информации множества источников, являются первой парой, заявленной на квалификационный турнир в Пекине от сборной России.