Фигуристы Галлямов и Мишина взяли перерыв в тренировках и выступлениях

Фигурист Александр Галлямов и его партнёрша по выступлениям в паре Анастасия Мишина взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Галлямов объяснил это колоссальной нагрузкой в сезоне.

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«Дорогие друзья! Вынужден сообщить о сложном, но очень важном решении. По согласованию с тренерским коллективом мы с Настей берём небольшой перерыв от тренировок и выступлений. Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, даёт о себе знать. На этапах Гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость – всё это требует восстановления. Читаю все пожелания и комментарии и спешу всех успокоить. Всё идет с некоторыми изменениями плана. Хочу извиниться перед всеми, кто хотел нас увидеть на шоу 8 и 9 марта. В этот раз не получится. Спасибо всем за поддержку. Это придаёт сил», – написал Галлямов на личной странице в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что Галлямов получил серьёзную травму ноги. Он сломал лодыжку. Мишина/Галлямов, по информации множества источников, являются первой парой, заявленной на квалификационный турнир в Пекине от сборной России.