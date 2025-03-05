Фигуристка Медведева сыграет в сериале «Универ. Молодые»

Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева сыграет роль в сериале «Универ. Молодые», сообщает пресс‑служба телеканала ТНТ.

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Спортсменка появится в сериале в роли самой себя. Премьера «Универ. Молодые» состоится в понедельник, 10 марта.

— Да, это камео, но я в этом сериале не похожа на себя в жизни. Моя героиня — немного зазвездившаяся Женя Медведева, самая популярная девочка. Конечно, в реальности я так себя не веду, ха‑ха! Это мой не первый опыт работы в сериале, но в комедийном масштабном проекте я ранее точно не участвовала. Это первый раз, когда у меня было несколько съемочных дней подряд. Конечно, я понимаю, что могла где‑то ошибаться, но ведь это тоже часть процесса, — сказала Медведева.

Медведевой 25 лет. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. Также на счету фигуристки бронза мирового первенства и серебро чемпионата Европы.