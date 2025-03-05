Игнатова назвала Плющенко своим примером в фигурном катании

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (до замужества - Трусова) рассказала, что двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко является для нее примером в спорте.

Об этом она рассказала на сессии "Спорт и контент" женского "Форума в большом городе".