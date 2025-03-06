Костомаров высказался о возвращении на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что его карьера в соревновательном спорте завершена. После ампутации рук и ног у него уже не то состояние здоровья, рассказал сам спортсмен.

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«Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, может, и поучаствовал бы в „Русском вызове“. Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен», — поделился Костомаров с Sport24.

При этом, отметил Костомаров, выступить с показательным номером он готов.

Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, пережил серьезные испытания со здоровьем, включая ампутацию конечностей после борьбы с пневмонией и сепсисом в 2023 году. Несмотря на тяжелые последствия, он продолжает участвовать в показательных выступлениях и социальных проектах.