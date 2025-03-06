Фигурист Авербух накопил полсотни штрафов за нарушение ПДД

С начала года российский фигурист Илья Авербух получил почти 50 штрафов за 64 дня, управляя своим автомобилем Range Rover Sport. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Как отмечается, фигурист 49 раз нарушил правила дорожного движения. Авербух уже выплатил 55 тысяч рублей в качестве штрафов за свои нарушения. Наиболее часто фигурист нарушал скоростной режим, не обращал внимания на дорожную разметку и не оплачивал парковку.

Только за 1 марта Авербух за рулем автомобиля попался на превышении скорости целых пять раз. Чаще всего спортсмена и постановщика ледовых шоу ловили на подмосковных трассах.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности не одобрила предложение о возобновлении штрафов за превышение средней скорости между камерами. Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области ранее предложили в качестве эксперимента измерять среднюю скорость.