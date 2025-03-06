Ксения Гущина подвела предварительные итоги соревновательного сезона-2024/25
Российская фигуристка Ксения Гущина дала оценку своим выступлениям в соревновательном сезоне-2024/25. Она также назвала турнир, который вызвал у неё больше всего эмоций.
– Какую оценку поставила бы сезону по десятибалльной шкале?
– В целом, сезон пока могу оценить на семь из десяти, потому что для меня он складывается достаточно удачно. Самые яркие впечатления, наверное, остались от чемпионата России в Омске, – сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
По итогам гран-при России — 2024/2025 фигуристка Ксения Гущина заняла пятое место в общем зачёте. В её активе 30 очков.