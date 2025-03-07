Федерация фигурного катания США осудила слова блогера о жертвах авиакатастрофы

Федерация фигурного катания США осудила слова Лиза о жертвах авиакатастрофы.

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29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил. Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания.

2 марта в столице США прошло благотворительное ледовое шоу в память о жертвах авиакатастрофы. Во время трансляции на своем канале The Skating Lesson американский блогер и журналист Дейв Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

«Мы безоговорочно осуждаем жестокие и злонамеренные высказывания The Skating Lesson, сделанные в связи с трагической гибелью людей, находившихся на борту рейса 5342. Такой бессердечной риторике нет места в нашем сообществе. Мы ценим и чествуем каждого представителя мира фигурного катания – от олимпийцев до тех, кто делает свои первые шаги на льду, – и мы не можем оставить без внимания столь гнусную историю», – заявили в Федерации фигурного катания США.

Аккаунты The Skating Lesson в соцсетях в настоящий момент заморожены или удалены.