Медведева сравнила себя с Роналду и Месси

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева в беседе с вратарём ФК «Динамо» Игорем Лещуком рассказала, кем из известных футболистов себя считает в спорте и после него.

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— Ты Месси или Роналду?

— В спорте — Роналду, когда завершила карьеру — Месси. Даю себе поблажки, выход из режима… Поскольку 20 лет как солдатик, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».

25-летняя российская фигуристка Евгения Медведева, помимо серебра с Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Спортсменка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года.