Тарасова назвала журналиста из США мерзавцем

Американский блогер и журналист Дейв Лиз повел себя крайне непорядочно, усомнившись в таланте погибших в авиакатастрофе в США юных фигуристов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Лиз во время эфира на своем канале заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту разбившегося 29 января возле Вашингтона самолета, были талантливыми. Федерация фигурного катания США осудила блогера за такое мнение.

"Это не его ума дело, талантливыми они были или нет, - сказала Тарасова. - Его об этом никто не спрашивал и, смею вас заверить, он в этом ничего не понимает. Если мы говорим о погибших людях, то какая разница, какими они были - они занимались фигурным катанием, это наши люди".

"Я полностью согласна с Федерацией фигурного катания США, которая осудила человека, которому вредно заниматься журналистикой. Там работают достойные люди - просто люди. А Дэйву Лизу я бы сказала, что он мерзавец, раз он может так высказываться о людях, тем более о детях. Такое горе и такая большая беда, а человек делит на талантливых и не талантливых", - добавила она.

После скандального заявления аккаунты Лиза в соцсетях были заблокированы.

В результате авиакатастрофы погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей. Среди них были бывшие советские и российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.