Ученица Тутберидзе рассказала о ненависти из-за национальности

Российская фигуристка Аделия Петросян в интервью «Про Город» заявила, что сталкивалась с унижениями на фоне национальности и антропометрии.

По ее словам, в свое время много хейта на нее обрушилось из-за невысокого роста, однако сейчас ситуация стала меняться.

«Раньше было много оскорблений по поводу моего роста и национальности. Сейчас разбирают каждое слово и взгляд. Я не стараюсь казаться хорошей. У меня нет потребности всем нравиться, и я не люблю что-то изображать», — заявила фигуристка.

16 февраля Аделия Петросян выиграла финал Гран-при в женском одиночном катании. В декабре прошлого года спортсменка защитила титул чемпионки России в аналогичной дисциплине.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.