Кондратюк выступил на Кубке Московского спорта с номером, посвященным Валиевой

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк представил номер под музыку «Танцы на стеклах» на шестом этапе Кубка Московского спорта, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Впервые Кондратюк представил этот номер на чемпионате России‑2025. Программа поставлена под музыку показательного номера Камилы Валиевой. Костюм Кондратюка похож на платье Валиевой к этому номеру.

В начале 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. Спортсменка лишена в том числе золотых медалей Олимпийских игр‑2022 в Пекине в командном турнире и золота чемпионата Европы‑2022. В пробе Валиевой был найден триметазидин.

В июле 2024 года Валиева впервые после решения CAS о четырехлетней дисквалификации вышла на лед в шоу. Она приняла участие в ледовом представлении Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. В ноябре 18‑летняя Валиева заявила, что намерена продолжить карьеру по окончании срока дисквалификации.

В субботу в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве проходит шестой этап Кубка Московского спорта — командных юношеских соревнований среди спортсменов в возрасте 6–13 лет. В этом сезоне каждый тур Кубка впервые проводится в два дня.