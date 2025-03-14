Фигуристка Горбачева рассказала о нюансах своего взросления
Вопросы взросления затронули 17-летнюю фигуристку Алину Горбачеву как в физическом, так и в психологическом плане. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
Горбачева является призером чемпионата России и финала российской серии Гран-при.
"Конечно, взросление идет. И не только физически, но и психологически. Мы с тренерами внимательно к этому относимся, они знают, как правильно реагировать в той или иной ситуации. Если что-то не так, стараемся анализировать и делать выводы", - рассказала спортсменка.
"Что касается прыжков, то тройные это почти не затрагивает, а вот четверные - да, это сложнее. Четверной можно "припрыгать" с новым весом, но на это нужно время. А в сезоне его нет - прокаты должны быть чистыми. Вес влияет и на вторую половину программы, потому что это требует еще больше сил и энергии. Я нашла свой баланс и стараюсь его сохранять", - отметила Горбачева.