Фигуристка Горбачева рассказала о нюансах своего взросления

Вопросы взросления затронули 17-летнюю фигуристку Алину Горбачеву как в физическом, так и в психологическом плане. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Горбачева является призером чемпионата России и финала российской серии Гран-при.

"Конечно, взросление идет. И не только физически, но и психологически. Мы с тренерами внимательно к этому относимся, они знают, как правильно реагировать в той или иной ситуации. Если что-то не так, стараемся анализировать и делать выводы", - рассказала спортсменка.