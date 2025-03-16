Команда Щербаковой стала победителем Кубка Первого канала по фигурному катанию

"Синяя" команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой победила в командном турнире "Кубок Первого канала". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Второй стала "красная" команда Алины Загитовой, третьей - "белая" команда Александры Игнатовой.

В команде "синих" Анны Щербаковой оказались Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.

В "белой" команде Александры Игнатовой были Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Макар Игнатов, Евгений Семененко, Никита Сарновский, Дмитрий Алиев.

В команду "красных" Алины Загитовой отправились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова, Лев Лазарев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов.