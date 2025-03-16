Команда Щербаковой стала победителем Кубка Первого канала по фигурному катанию

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"Синяя" команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой победила в командном турнире "Кубок Первого канала". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда Щербаковой стала победителем Кубка Первого канала по фигурному катанию
© ТАСС

Второй стала "красная" команда Алины Загитовой, третьей - "белая" команда Александры Игнатовой.

В команде "синих" Анны Щербаковой оказались Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников.

В "белой" команде Александры Игнатовой были Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Макар Игнатов, Евгений Семененко, Никита Сарновский, Дмитрий Алиев.

В команду "красных" Алины Загитовой отправились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова, Лев Лазарев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Елизавета Пасечник
Ксения Синицына
Вероника Яметова
Илья Княжук
Наталья Хабибуллина
Анна Фролова
Евгений Устенко
Никита Сарновский
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Лев Лазарев
Алиса Двоеглазова
Василиса Кагановская
Глеб Лутфуллин
Софья Муравьева
Софья Акатьева
Марк Кондратюк
Ксения Гущина
Макар Игнатов
Александра Трусова
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Евгений Семененко
Елизавета Андреева
Елена Костылева
Екатерина Миронова
Дмитрий Алиев
Николай Колесников
Дмитрий Козловский
Анна Щербакова
Максим Некрасов
Первый канал