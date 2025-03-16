Загитова заявила, что Кубок Первого канала 2025 года стал последним для нее

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Кубок Первого канала 2025 года стал последним для олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве капитана. Об этом она рассказала журналистам.

Загитова заявила, что больше не будет выступать на Кубке Первого канала
© ТАСС

Команда Загитовой стала второй, победила команда Анны Щербаковой, третьей стала команда Александры Игнатовой.

"Мы выиграли серебро, второе место. Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот огромный вклад, который они сделали. Также хочу поблагодарить команду соперников и сказать, что все ребята молодцы и выложились на максимум своих возможностей, - сказала Загитова. - К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок первого канала, так получается. Безумно рада, что получила такие эмоции".
"Последний кубок из-за негатива? Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность, поведение. Это уже не в новинку, у меня уже есть иммунитет, так скажем, к этому, - отметила Загитова. - Просто я посчитала, что уже хватит, нужно дорогу молодым давать. Вот человек (Марк Кондратюк - прим. ТАСС), которому я доверяю и его рекомендую".

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