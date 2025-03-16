Загитова заявила, что больше не будет выступать на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала 2025 года стал последним для олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве капитана. Об этом она рассказала журналистам.

Команда Загитовой стала второй, победила команда Анны Щербаковой, третьей стала команда Александры Игнатовой.

"Мы выиграли серебро, второе место. Хочу сказать огромное спасибо своей команде за ту борьбу и тот огромный вклад, который они сделали. Также хочу поблагодарить команду соперников и сказать, что все ребята молодцы и выложились на максимум своих возможностей, - сказала Загитова. - К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок первого канала, так получается. Безумно рада, что получила такие эмоции".