Косторная выступила с критикой Загитовой

Российская фигуристка Алена Косторная выступила с критикой олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

Спортсменке не понравилось поведение Загитовой на Кубке Первого канала. Бывшая фигуристка, комментируя прокат члена своей команды Ксении Гущиной, назвала ее ленивой.

«Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — заявила Косторная.

Ранее Загитова рассказала об отношении к критике на Кубке Первого канала. Она призналась, что, вероятно, в последний раз принимала участие в турнире.

Команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала, который проходил в Челябинске. Победу одержала команда еще одной олимпийской чемпионки, Анны Щербаковой.