Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня
Алина Загитова представит в Петербурге собственное ледовое шоу «Ассоль».
«Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль». Оно пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня. Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Аделина Сотникова, Артур Гачинский. Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво. Всего три дня, пять показов. Билеты можно купить на сайте Kassir.ru. Успевайте! И до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.