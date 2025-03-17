Тарасова высказалась о переходе дочери Петровой и Тихонова в танцы на льду

Тарасова считает, что фигуристка Полина Тихонова будет заметна в танцах на льду.

15-летняя Тихонова – дочь чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова. Она выступала в одиночном катании, а сейчас пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова.