Кубок Первого канала — 2025: самые яркие моменты, Загитова прощается, пятиквадка Игнатова, Двоеглазова и Костылева

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В Челябинске на выходных было очень жарко.

Ради чего стоит пересмотреть Кубок Первого канала?
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В Челябинске отгремел пятый по счёту Кубок Первого канала по фигурному катанию – и отгремел на славу. Команда Анны Щербаковой одержала победу во второй раз подряд! В отличие от прошлого года, серьёзной борьбы за места среди команд не случилось – слишком уж большим оказался отрыв лидеров после первого дня. Но без ярких моментов этот КПК не остался – вспоминаем, по каким причинам турнир стоит пересмотреть.

Фигуристы в касках на заводской жеребьевке

Такого необычного распределения фигуристов ещё не было: церемонию жеребьевки организаторы провели на Челябинском трубопрокатном заводе. Столица Южного Урала славится своей промышленностью, и для торжественного мероприятия выбрали один из самых новых и красивых цехов ЧТПЗ. Прямо посреди которого устроен сад камней с сакурами. По территории завода пришлось передвигаться в касках – их, кстати, фигуристам выдали насовсем, и многие увезли эти сувениры с собой на память.

Сама жеребьёвка прошла достаточно бодро и интенсивно, а заминка случилась разве что единожды: в моменте распределения одиночников Максим Траньков сбился с последовательности и два раза подряд предложил выбор Анне Щербаковой. Олимпийская чемпионка почти забрала к себе в команду Евгения Семененко, но Максим Траньков поправил сам себя и передал право выбирать Александре Трусовой – в её команду и отправился в итоге двукратный чемпион России.

Челленджи и эстафеты: минутная поддержка от танцоров и параллельные чудо-прыжки

Главная особенность Кубка Первого канала – челленджи и эстафеты, которые кардинально отличаются от всего того, что обычно делают фигуристы. Нет желания пересматривать прокаты – пересмотрите эстафеты! Нечасто можно увидеть наших спортсменов настолько азартными.

В прыжковых битвах впечатлили практически идеально синхронно исполненные тройные лутцы от Ксении Гущиной и Анны Фроловой из красной команды, а также от Алины Горбачевой и Софьи Муравьевой из синей команды. Девушки справились с заданием идеально, синхронизировав в том числе и заходы. Екатерина Миронова и Евгений Устенко вновь в блестящем стиле выиграли конкурс на самую долгую поддержку – на этот раз они проехали в сложной позиции сидя практически минуту.

Садкова и Муравьева реабилитировались за прошлый год, а Костылева и Двоеглазова пожали друг другу руки

Классных прокатов на этом турнире было немало – и особенно хочется выделить тех, для кого выступить хорошо было едва ли не делом принципа. Дарья Садкова блестяще справилась с произвольной, сделав два четверных тулупа, а Софья Муравьёва выдала едва ли не лучший прокат короткой за весь сезон-2024/2025.

В прошлом году Даше и Соне не удалось успешно выступить и показать чистые прокаты, девушки сильно расстроились. В этот раз всё удалось – и в том числе благодаря вкладу Садковой и Муравьёвой синяя команда победила.

Главными звёздами белой команды стали юниорки-квадистки: Алиса Двоеглазова и Елена Костылева забрали два первых места в произвольной программе, выполнив на двоих восемь элементов ультра-си. А уже после фееричных прокатов пожали друг другу руки – инфошум вокруг финала Гран-при среди юниоров остался позади.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Парни отожгли на все деньги – Кондратюк ярко попрощался с дабстепом, Игнатов собрал пять квадов

В короткой программе у парней вышли на лёд все лидеры текущего сезона – как раз эти парни делили между собой места в олимпийской заявке. Марк Кондратюк символично попрощался с кислотной программой под дабстеп – вновь поменял нарезку музыки, да ещё как! Последний прокат завершился песней группы CreamSoda «Никаких больше вечеринок». Кажется, с такой самоотдачей Марк не катался очень и очень давно – в зал улетело максимальное количество энергии, и отдельные приветы фигурист передал красной команде.

На следующий день подвиг совершил участник белой команды Макар Игнатов. Со второй попытки одиночнику покорились пять четверных прыжков – флип, риттбергер, сальхов и два тулупа. Выступал при этом Игнатов на одном сломанном ботинке, примерно за неделю до турнира один из коньков вышел из строя. «Это у нас семейное», – примерно так на перформанс Макара отреагировала Александра Трусова. Именно на этой арене она тоже впервые в карьере собрала пять квадов в произвольной.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Загитова завершила капитанскую карьеру на Кубке Первого канала

Яркий момент с участием Алины Загитовой произошёл со знаком минус – во время проката Ксении Гущиной Загитова странно высказалась в адрес участницы своей же команды. Прокат у фигуристки не пошёл, и во время дорожки шагов Алина в сердцах воскликнула: «Давай до конца, чё ты ленивая такая?» Позднее этот момент в трансляции заглушили.

На пресс-конференции Загитова призналась, что, скорее всего, этот КПК стал для неё последним. В начале спортсменка объяснила это лаконичной фразой: «Так получается». Затем Алину попросили уточнить, из-за чего было принято такое решение и не произошло ли это из-за негатива в её сторону. Загитова ответила кратко, но ёмко: «Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, всю мою внешность, всё поведение. Это уже не в новинку для меня, у меня есть иммунитет. Просто я посчитала, что уже хватит, нужно давать дорогу молодым».

Фигурное катание
Анна Фролова
Евгений Устенко
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Алиса Двоеглазова
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Макар Игнатов
Александра Трусова
Евгений Семененко
Елена Костылева
Екатерина Миронова
Максим Траньков
Анна Щербакова
Челябинский трубопрокатный завод
Первый канал