Ради чего стоит пересмотреть Кубок Первого канала?

В Челябинске на выходных было очень жарко.

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В Челябинске отгремел пятый по счёту Кубок Первого канала по фигурному катанию – и отгремел на славу. Команда Анны Щербаковой одержала победу во второй раз подряд! В отличие от прошлого года, серьёзной борьбы за места среди команд не случилось – слишком уж большим оказался отрыв лидеров после первого дня. Но без ярких моментов этот КПК не остался – вспоминаем, по каким причинам турнир стоит пересмотреть.

Фигуристы в касках на заводской жеребьевке

Такого необычного распределения фигуристов ещё не было: церемонию жеребьевки организаторы провели на Челябинском трубопрокатном заводе. Столица Южного Урала славится своей промышленностью, и для торжественного мероприятия выбрали один из самых новых и красивых цехов ЧТПЗ. Прямо посреди которого устроен сад камней с сакурами. По территории завода пришлось передвигаться в касках – их, кстати, фигуристам выдали насовсем, и многие увезли эти сувениры с собой на память.

Сама жеребьёвка прошла достаточно бодро и интенсивно, а заминка случилась разве что единожды: в моменте распределения одиночников Максим Траньков сбился с последовательности и два раза подряд предложил выбор Анне Щербаковой. Олимпийская чемпионка почти забрала к себе в команду Евгения Семененко, но Максим Траньков поправил сам себя и передал право выбирать Александре Трусовой – в её команду и отправился в итоге двукратный чемпион России.

Челленджи и эстафеты: минутная поддержка от танцоров и параллельные чудо-прыжки

Главная особенность Кубка Первого канала – челленджи и эстафеты, которые кардинально отличаются от всего того, что обычно делают фигуристы. Нет желания пересматривать прокаты – пересмотрите эстафеты! Нечасто можно увидеть наших спортсменов настолько азартными.

В прыжковых битвах впечатлили практически идеально синхронно исполненные тройные лутцы от Ксении Гущиной и Анны Фроловой из красной команды, а также от Алины Горбачевой и Софьи Муравьевой из синей команды. Девушки справились с заданием идеально, синхронизировав в том числе и заходы. Екатерина Миронова и Евгений Устенко вновь в блестящем стиле выиграли конкурс на самую долгую поддержку – на этот раз они проехали в сложной позиции сидя практически минуту.

Садкова и Муравьева реабилитировались за прошлый год, а Костылева и Двоеглазова пожали друг другу руки

Классных прокатов на этом турнире было немало – и особенно хочется выделить тех, для кого выступить хорошо было едва ли не делом принципа. Дарья Садкова блестяще справилась с произвольной, сделав два четверных тулупа, а Софья Муравьёва выдала едва ли не лучший прокат короткой за весь сезон-2024/2025.

В прошлом году Даше и Соне не удалось успешно выступить и показать чистые прокаты, девушки сильно расстроились. В этот раз всё удалось – и в том числе благодаря вкладу Садковой и Муравьёвой синяя команда победила.

Главными звёздами белой команды стали юниорки-квадистки: Алиса Двоеглазова и Елена Костылева забрали два первых места в произвольной программе, выполнив на двоих восемь элементов ультра-си. А уже после фееричных прокатов пожали друг другу руки – инфошум вокруг финала Гран-при среди юниоров остался позади.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Парни отожгли на все деньги – Кондратюк ярко попрощался с дабстепом, Игнатов собрал пять квадов

В короткой программе у парней вышли на лёд все лидеры текущего сезона – как раз эти парни делили между собой места в олимпийской заявке. Марк Кондратюк символично попрощался с кислотной программой под дабстеп – вновь поменял нарезку музыки, да ещё как! Последний прокат завершился песней группы CreamSoda «Никаких больше вечеринок». Кажется, с такой самоотдачей Марк не катался очень и очень давно – в зал улетело максимальное количество энергии, и отдельные приветы фигурист передал красной команде.

На следующий день подвиг совершил участник белой команды Макар Игнатов. Со второй попытки одиночнику покорились пять четверных прыжков – флип, риттбергер, сальхов и два тулупа. Выступал при этом Игнатов на одном сломанном ботинке, примерно за неделю до турнира один из коньков вышел из строя. «Это у нас семейное», – примерно так на перформанс Макара отреагировала Александра Трусова. Именно на этой арене она тоже впервые в карьере собрала пять квадов в произвольной.

Эксклюзивные права на показ фигурного катания на всех медиаплощадках России принадлежат Первому каналу.

Загитова завершила капитанскую карьеру на Кубке Первого канала

Яркий момент с участием Алины Загитовой произошёл со знаком минус – во время проката Ксении Гущиной Загитова странно высказалась в адрес участницы своей же команды. Прокат у фигуристки не пошёл, и во время дорожки шагов Алина в сердцах воскликнула: «Давай до конца, чё ты ленивая такая?» Позднее этот момент в трансляции заглушили.

На пресс-конференции Загитова призналась, что, скорее всего, этот КПК стал для неё последним. В начале спортсменка объяснила это лаконичной фразой: «Так получается». Затем Алину попросили уточнить, из-за чего было принято такое решение и не произошло ли это из-за негатива в её сторону. Загитова ответила кратко, но ёмко: «Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, всю мою внешность, всё поведение. Это уже не в новинку для меня, у меня есть иммунитет. Просто я посчитала, что уже хватит, нужно давать дорогу молодым».