Губерниев пошутил про новое ледовое шоу Загитовой

Дмитрий Губерниев иронично высказался о новом ледовом шоу Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка Загитова в июне представит в Санкт-Петербурге рок-мюзикл на льду «Ассоль». В шоу примут участие олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский.