Фигуристы Чернышова и Вильчик рассказали о программе на следующий сезон

Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик рассказали «Матч ТВ», что поставили короткую программу на следующий сезон, а также поделились ожиданиями от перехода на взрослый уровень.

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Ранее Чернышова и Вильчик сообщили, что в следующем сезоне будут выступать на взрослом уровне. В этом сезоне фигуристы заняли шестое место на первенстве страны и стали вторыми на этапах Гран‑при России.

— Какие итоги сезона можете подвести?

Вильчик: Это был для нас урок, что нужно больше работать. Почему не все получилось в этом сезоне? Во‑первых, добавилась конкуренция. Во‑вторых, просто не были готовы к этому. Я думаю, сейчас мы будем нарабатывать и дальше соревноваться. Все же не надо опускать руки, нужно дальше идти. Правда, мы решили уже в мастера выходить.

— За что можете себя похвалить в этом сезоне?

Чернышова: За то, что мы все‑таки перебороли этот сложный период, выступали, несмотря на трудности.

Вильчик: Довольно сложный сезон.

— Вы работаете над усложнением контента. Какие‑то прыжки разучиваете, новые поддержки?

Чернышова: Пока не будем ничего говорить, но мы учим и делаем. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, какой у нас будет настрой. Но мы разучиваем.

Вильчик: Могу сказать, что мы уже короткую программу поставили.

— Кто ставил короткую?

Чернышова: Все‑таки мы еще не доставили до самого конца. Будем все дорабатывать, может, что‑то переставлять.

Вильчик: Ставил наш скользист. Наброски есть, уже практически все поставили. Думаю, это все будет нарабатываться и тысячу раз переделываться.

— Какие ожидания от перехода во взрослые?

Чернышова: Никаких. Будем выходить катать и смотреть. Пока не знаем.

Вильчик: Не знаю, но у меня будто больше мотивации. В более большой спорт уже переходим. КМС — это что‑то переходящее в мастера. Мастера — это уже мастерство.

— Кто из взрослых пар вам нравится?

Чернышова: Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александр Энберт.

Вильчик: Наверное, Тарасова/Морозов, — сказали фигуристы «Матч ТВ».

Чернышова и Вильчик — победители первенства России среди юниоров 2024 года.