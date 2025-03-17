Имя Сотниковой пропало из списка участников шоу Загитовой

Имя Аделины Сотниковой пропало из списка участников шоу Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка Загитова ранее анонсировала в соцсети рок-мюзикл на льду «Ассоль». Он пройдет Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Изначально в списке участников были представлены олимпийские чемпионы Сотникова, Дмитрий Соловьев и призер чемпионата мира Артур Гачинский. Однако позже публикацию отредактировали, и имя Сотниковой пропало из анонса.

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