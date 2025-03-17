Авербух поздравил жену Елизавету Арзамасову с тридцатилетием

Фигурист и хореограф Илья Авербух поздравил свою жену Елизавету Арзамасову с тридцатилетним юбилеем.

В своем поздравлении он пожелал Арзамасовой счастья, а также заявил, что «все только начинается». Поздравление он завершил своими инициалами, которые отделены от инициалов супруги знаком бесконечности.

«С Днем рождения самую-самую и бесконечно любимую! А все самое главное я сказал и еще скажу тебе в нашем доме… Все только начинается!!! Счастья…», — написал он.

Елизавета Арзамасова отмечает 30-летие 17 марта. Российскому зрителю она прежде всего известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

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