Тарасова поздравила Ягудина с 45-летием: «Он входит в тройку фигуристов, которых не забудут никогда»
Тарасова считает Ягудина одним из лучших фигуристов России.
18 марта олимпийскому чемпиону Солт-Лейк-Сити-2002 Алексею Ягудину исполнилось 45 лет.
«Главное качество Леши — страсть к соревнованиям и выступлениям. На мой взгляд, это главное его качество, которое будет держать его на поверхности всю жизнь. Если он за что‑то берется, он делает это с любовью и со страстью. Конечно, Ягудин — один из лучших фигуристов в истории России. Он входит в тройку фигуристов, которых не забудут никогда. Смотрите, сколько лет прошло с его победы на Олимпиаде. А маленькие фигуристы, дети все еще помнят его дорожку, помнят части программы, которую он катал. Смотрят по видео его программу. Талантливый человек. И я очень рада, что моя судьба была связана с ним и с его открытием», — сказала Тарасова.