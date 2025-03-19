Малинин собирается оставить нынешнюю программу на олимпийский сезон

Американский фигурист Илья Малинин сообщил, что хочет оставить свою короткую программу сезона-2024/2025 на следующий олимпийский сезон.

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«В этом году мне понравилась короткая программа, так что, возможно, я сохраню ее на олимпийский год. Но нам нужно будет посмотреть, что будет с произвольной программой, или, по прошествии большего времени, если я передумаю или что-то изменится», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Малинин является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании. Он будет защищать свой титул на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Бостоне (США) с 25 по 30 марта. Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.