Скопцова считает, что у Загитовой «язык быстрее мыслей»

Анастасия Скопцова считает, что у Алины Загитовой «язык быстрее мыслей».

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Олимпийская чемпионка Загитова была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в Челябинске. Она назвала фигуристку Ксению Гущину ленивой во время проката.