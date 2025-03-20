Скопцова считает, что у Загитовой «язык быстрее мыслей»

«У Загитовой язык чуть быстрее ее мыслей. Если бы мой капитан мне так сказал, у нас были бы разборки в раздевалке». Скопцова о словах в адрес Гущиной
Анастасия Скопцова считает, что у Алины Загитовой «язык быстрее мыслей».
Олимпийская чемпионка Загитова была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в Челябинске. Она назвала фигуристку Ксению Гущину ленивой во время проката.
«Если бы мой капитан мне так сказал, у нас потом в раздевалке были бы разборки. Я бы потом еще разбиралась. Но я понимаю, что она не подумав сказала… И все такие: «Блин, Алина, что ты говоришь!» У нее язык, скажем так, чуть быстрее ее головы, ее мыслей. У меня тоже такое бывает, когда язык быстрее мыслей. Да, такое бывает. Но одно дело, когда между собой. А когда на камеру – можно обидеться. Но уже как было, так было. Я думаю, они потом это обсудили. Думаю, там все нормально», – сказала фигуристка Скопцова.