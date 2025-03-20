Агент Малинина не согласен с форматом чемпионата России по прыжкам

Агент действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закарян раскритиковал формат чемпионата России по прыжкам. При этом он выделил другие турниры, которые, по его мнению, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) интересно внедрила в календарь.

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— Как насчёт новых форматов в самом спорте?

— В России федерация делает очень интересные шаги. На Западе же сейчас начинают отменять показательные выступления. Они считают, что такие прокаты никому не нужны, и фигуристам тоже не хочется там кататься. Идея в том, что надо привлекать болельщиков. И её уже успешно применяет Федерация фигурного катания России. Например, проект «Русский вызов» – это правильное направление в интеграции зрителя.

Нужно, чтобы к новому сезону спортсмен готовил, помимо короткой и произвольной, полноценный показательный номер. Приезжаешь на соревнования, становишься чемпионом, а в воскресенье показательные как экстра-турнир, где тебя уже судит зритель. Ещё бы я сделал All Star — как в хоккее и баскетболе. Например, соревнования по вращениям, дорожкам шагов, по специальному необычному элементу, по прыжкам. И это тоже вызовет колоссальный интерес.

— Чемпионат по прыжкам есть в России.

— Классный, но я не согласен с форматом. Это должно быть так, что если ты чемпион по прыжкам, то ты должен уметь выполнять все прыжки, а не один какой-то прыгать, — сказал Закарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.