Агент Закарян: фигурное катание на Западе освещается очень плохо

Известный агент Ари Закарян рассказал о разнице в освещении фигурного катания в разных странах. По его словам, в России делают многое для популяризации этого вида спорта, в то время как на Западе об их спортсменах мало знают люди, не следящие за фигурным катанием.

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