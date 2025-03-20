ТАСС: фигуристы Тарасова и Морозов не выступят на турнире "Русский вызов"
Серебряные призеры Олимпиады в Пекине в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов не примут участия в турнире шоу-программ "Русский вызов". Об этом ТАСС сообщил источник.
Соревнования пройдут 22 марта в на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
"Тарасова и Морозов в "Русском вызове" участия не примут", - сообщил источник.
На последнем турнире "Русский вызов" Тарасова и Морозов представили номер-посвящение двукратным олимпийским чемпионам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову под ноктюрн Ференца Листа "Грезы любви".