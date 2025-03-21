Фигуристка Андреева: осознания, что прям «вау, я сделала три четверных», нет

Российская фигуристка Елизавета Андреева подвела итоги прошедшего сезона-2024/2025, который она успешно проводила на юниорском уровне.

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— Твои личные итоги сезона: довольна, всё ли получилось или какой-то осадочек, может, остался?

— Не всё получилось, на каждом соревновании были свои, как говорится, недоработки. Можно было где-то улучшить вращение, где-то прыжки, и всё в этом роде. В принципе довольна, так как это первый юниорский сезон, рада, что попала в сборную.

— Тебе в этом сезоне впервые удалось собрать три четверных. Как ощущения от осознания этого?

— Я бы сказала, что во время проката я это не особо осознаю. Потому что катаю это каждый день на тренировках, и я уже к этому контенту привыкла. Такого осознания, что прям «вау, я сделала три четверных», нет, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Напомним, на юниорском первенстве России Андреева заняла четвёртое место, на финале Гран-при среди юниоров стала второй.

Читайте эксклюзивное интервью с Елизаветой Андреевой в 13:00 на «Чемпионате».