Глейхенгауз рассказал о постановках номеров к шоу Тутберидзе

Для всех взрослых спортсменов были поставлены новые номера к ледовому шоу тренера Этери Тутберидзе, юниоры покажут свои программы с прошедшего сезона. Об этом ТАСС рассказал Даниил Глейхенгауз.

Шоу Тутберидзе пройдет в восьми городах России. В шоу примут участие олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная чемпионка России Аделия Петросян, а также чемпионка России Софья Акатьева. В своих выступлениях фигуристы продемонстрируют сложные элементы в сопровождении художественного света. В финале каждого шоу зрителей ждет прыжковый баттл, где спортсмены покажут элементы ультра-си.

"Аделия - яркая, интересная спортсменка, поэтому, когда мы ей предложили поставить новый номер под песни Шакиры, она была очень рада! Поездка в Африку причастна к этому немного", - отметил Глейхенгауз.

Номер Даниила Самсонова поставлен по мотивам советского фильма "Здравствуйте, я ваша тетя".

"Это было желание самого Дани, а мы с удовольствием поставили ему этот номер", - поделился Глейхенгауз.

Глейхенгауз рассказал, что постановка каждого номера длится разное количество времени.

"Всегда по-разному, как и с любой постановкой, - сказал он. - Бывает, костяк поставим за один день, а потом дорабатываем, а бывает, что и 2-3 дня только постановка идет".

"Будут сюрпризы"

"Всем взрослым спортсменам мы поставили новые номера, юниоры, как и всегда было в нашем шоу, будут демонстрировать свои лучшие программы сезона с элементами ультра-си", - рассказал собеседник агентства.

Глейхенгауз, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, нет ли мыслей выступить в полноценном номере, рассказал, что зрителей ждут сюрпризы.