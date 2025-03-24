Черчесов заявил о недопустимости дружбы среди футболистов одной команды

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что считает недопустимой дружбу между футболистами одной команды. Он высказался в эфире канала «Коммент.Шоу» в Youtube.

Специалист отметил, что всегда говорит об этом своим игрокам.

«Вы должны быть партнерами, потому что вы в бизнесе. В бизнесе друзей нет, там есть партнерство. Потому что друзья же часто прощают друг другу. А в бизнесе ты должен выполнять свою функцию», — отметил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал о встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Немного пообщались, пожелали друг другу удачи», — вспомнил специалист.

В начале марта Черчесов высказался о своем будущем. Тренер, который сейчас находится без команды, заявил о желании работать в России.