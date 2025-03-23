Трусова выложила пост, посвященный объявлению о своей беременности

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выложила в социальных сетях пост, посвящённый своему выступлению на турнире по шоу-программам «Русский вызов» — 2025, который ранее прошёл в Санкт-Петербурге на ледовой арене «Юбилейный».

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«Этот турнир для нас был особенным! Мы поделились с Вами нашим счастьем! Хотим сказать Большое Спасибо Первому каналу за то, что нам разрешили раскрыть беременность именно на турнире «Русский вызов»! Спасибо большое Ирине Жук за постановку этого прекрасного номера. Нам очень приятного было с Вами работать! И конечно огромная благодарность всем людям за поддержку и все пожелания! Мы с Макаром всё читаем и нам очень приятно. Меня на шоу Вы, к сожалению, не увидите до ноября!) А Макар будет радовать Вас весь апрель в туре Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Сказки Плющенко»», — написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, семья Игнатовых объявила о том, что ждёт ребёнка, на «Русском вызове». В конце выступления под песню «Холодно не будет» Игнатова показала округлившийся живот, а на экране появилось видео УЗИ фигуристки.