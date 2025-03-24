Евгений Плющенко рассказал, как можно улучшить судейство на турнире шоу-программ.

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Турнир «Русский вызов» прошел 22 марта в Санкт-Петербурге. Победу одержал Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев занял второе место, Елизавета Туктамышева – третье.