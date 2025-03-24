Плющенко предложил судьям «Русского вызова» смотреть генпрогон: «Это даст им возможность не зажимать баллы участникам, которые вытянули первые десять номеров»
Евгений Плющенко рассказал, как можно улучшить судейство на турнире шоу-программ.
Турнир «Русский вызов» прошел 22 марта в Санкт-Петербурге. Победу одержал Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев занял второе место, Елизавета Туктамышева – третье.
«Посмотрел, как проголосовали больше 10 000 подписчиков одного из телеграм-каналов (телеграм Спортс’‘ о фигурном катании). В связи с этим хочется внести предложение для объективности членов жюри. Дать им возможность смотреть генеральный прогон всех номеров, чтобы они имели представление о каждом номере и спортсмене и могли их сравнить с другими. Более чем уверен, что это даст им возможность не зажимать баллы тем участникам, которые по воле судьбы вытянули первые десять номеров. Видел, что многие жалели в конце, что недооценили того или иного спортсмена, так быть не должно!» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.