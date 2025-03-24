Авербух поделился надеждами в отношении турнира «Русский вызов»

Авербух о «Русском вызове»: «Очень надеюсь, что турнир шоу-программ в следующем сезоне станет международным»
Илья Авербух надеется, что турнир шоу-программ станет международным.
Турнир «Русский вызов» прошел 22 марта в Санкт-Петербурге. Победу одержал Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев занял второе место, Елизавета Туктамышева – третье.
«Турнир живет и развивается. В этом году очень удачно были задействованы спецэффекты, когда лед и экран стали прекрасным фоном для выступлений фигуристов, обозначая место действия. Мне кажется, общий уровень номеров должен повышаться. Пока слишком много тех, что не трогают зрителя. А еще логичнее было бы определять победителей среди одиночников, спортивных пар и танцоров и затем вручать отдельный Гран-при для всех участников. Очень надеюсь на то, что турнир шоу-программ в следующем сезоне станет международным. Во время телефонного разговора президентов России и США обсуждалась идея хоккейного матча, турнир фигуристов может стать таким же знаковым событием. Представляете, какой резонанс вызовет битва хореографов наших стран!» – сказал хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Авербух.