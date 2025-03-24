Тарасова назвала допуск фигуристов к олимпийскому отбору главным событием сезона

Допуск российских фигуристов к олимпийскому отбору является главным событием сезона. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Для допуска на соревнования они подвергнутся проверке ISU, которая, помимо прочего, должна выявить отношение спортсменов к специальной военной операции и принадлежность к военным структурам.

Согласно требованиям ISU, Россия может выставить лишь по одному участнику в каждом из четырех видов фигурного катания и по одному запасному. Аналогичная ситуация в конькобежном спорте и шорт-треке.

"Какое главное событие сезона? Пожалуй, допуск к олимпийскому отбору. Ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира допуска мы не получили. Хотя чемпионат Европы идет до Олимпийских игр. Это просто редкое безобразие, - сказала Тарасова. - Сезон уже скоро начинается, все думают про новые программы, придумывают новые связки, а допуска никакого нет. Не поняли вообще, почему нас дисквалифицировали, потому что спорт и политика - разные вещи, как говорили".

"Мы квоты себе завоевывали, а теперь они делают такой реверанс - приглашают нас на Олимпийские игры в минимальном количестве. Мы в минимальном количестве не ездили никогда, - отметила Тарасова. - Они делают вид, что они делают большое дело, но никакого дела они не делают. По одному спортсмену в каждой дисциплине - это чистой воды хулиганство. Когда нас дисквалифицировали, у нас в каждом виде было по три номера. Как можно надеяться на этих людей, которые это решение принимали. Во всяком случае никакой веры и надежды на этих людей нет".

Квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.