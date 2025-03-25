Сын Плющенко закатил отцу скандал на Мальдивах

12-летний Александр Плющенко, также известный по прозвищу Гном Гномыч, поссорился с родителями во время отдыха на Мальдивах. Видео опубликовал его отец, двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале.

На записи запечатлен отдых Плющенко, продюсера Яны Рудковской и их детей Александра и Арсения. На видео мальчик возмущается, что от него просят рано встать ради игры в падел-теннис».

«Я не пойду в 9:30 утра! Я буду спать до победы! Я не пойду! Я не пойду в 9:30! Я не пойду! Я не буду! Я приехал сюда, чтобы еще отдыхать! А не идти в падел-теннис играть. В 9:30 утра!» — говорит мальчик.

Напомним, что Александр получил свое прозвище из-за своего небольшого веса при рождении — всего 2,8. Как рассказывала Рудковская, кто-то в шутку назвал его в роддоме гномом, из-за чего мальчик и получил свое прозвище. В конце февраля Гном Гномыч выступил на турнире «Мемориале С. А. Жука» — в первенстве России среди детей он занял 18 место.