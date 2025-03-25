Авербух рассказал о своих постановках на турнире «Русский вызов»

Авербух рассказал о своих постановках на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Турнир шоу-программ прошел 22 марта в Санкт-Петербурге. Победу одержал Марк Кондратюк, второе место занял Дмитрий Алиев, третье – Елизавета Туктамышева. Всем призерам программы ставил Авербух.