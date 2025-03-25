Авербух рассказал о своих постановках на турнире «Русский вызов»

Илья Авербух: «Танец Туктамышевой – самый новаторский, хореографически наполненный. Этот номер уже затирают до дыр наши международные товарищи»
Авербух рассказал о своих постановках на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Турнир шоу-программ прошел 22 марта в Санкт-Петербурге. Победу одержал Марк Кондратюк, второе место занял Дмитрий Алиев, третье – Елизавета Туктамышева. Всем призерам программы ставил Авербух.
«Дима Алиев прошел непростой сезон. Сейчас он находится в состоянии внутреннего разговора с самим собой, со своим юным «я». Я предложил отправить письмо в детство, а Дима сказал, что сейчас это волнует его больше всего. Я очень благодарен моей жене Лизе, которая нашла эту композицию, а я отправил ее ребятам. Мы все привыкли, что Марк Кондратюк очень талантлив, артистичен, несется вперед и разрывает пространство. Хотелось показать его немного самоироничным. Здесь, наоборот, музыка, весь этот юмор и все выстроено до единого. Такой же разговор был с Викторией Синицыной и Никитой Кацалаповым. Это пара, которая является эталоном красоты, эстетики, любви. Я увидел этот номер «Утомленные солнцем». Казалось бы, люди расстались, но он подхватывает ее, и они остаются в одном едином луче, не подсвеченные пушками. Это уже их личный разговор. Что касается Лизы Туктамышевой, то мы не случайно поставили ее именно так. Она не выиграла, но мы этого очень хотели, как и с каждым из участников. Она пошла на этот эксперимент, на эту новую для себя классику. С точки зрения новаторства и работы над собой, продуманности программы, танец Туктамышевой самый новаторский, самый хореографически наполненный. В нем нет пустоты. Уверен, этот номер будут пересматривать не только поклонники Лизы в России. Его уже точно затирают до дыр наши международные товарищи. Он сделан именно на международном языке. Спасибо Лизе за то, что она рискнула пойти на очень сложную, ритмичную музыку, которая создана не для мгновенных аплодисментов или улыбок. Мне кажется, ей это удалось», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.