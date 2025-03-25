Фигуристка Жилина планирует перейти в Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина планирует выступать за Азербайджан.

© Sports.ru

Об этом сообщает источник РИА Новости, близкий к ситуации.

По информации агентства, 16-летняя спортсменка уже провела предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации.

В самой же Федерации фигурного катания Азербайджана в ответ на запрос РИА ответили, что к ним «такая информация не поступала». Согласно источникам РИА, на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены. Запроса на переход фигуристки от Азербайджана не поступало.

В сезоне-2022/23 Жилина побеждала в финале Гран-при России среди юниоров, была серебряным призером юниорского первенства страны. Она тренируется в академии Евгения Плющенко и владеет прыжками ультра-си.