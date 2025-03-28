Фигуристка Тихонова рассказала о пробах в танцах на льду

Фигуристка Полина Тихонова после первенства России среди юниоров решила попробовать себя в танцах на льду. Об этом она рассказала ТАСС.

"Мама давно предлагала мне пойти в танцы, но ждали моего решения, и после первенства России я решила попробовать. Не стоял ли выбор между танцами и парами? Нет, так как я больше люблю кататься, выбор пал на танцы. Я ищу партнера, катаюсь пока одна у Алексея Юрьевича Горшкова", - сказала Тихонова.

Тихоновой 15 лет. Она становилась пятой и шестой на этапах юниорского Гран-при России.