Татьяна Тарасова: «Переход Самоделкиной в другую сборную уже можно назвать позитивным. У нас она бы в команду не попала»
Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов будет не хватать на ЧМ.
Чемпионат мира стартует сегодня в Бостоне.
«Не люблю говорить о турнирах заранее. У Каори Сакамото есть шанс защитить титул чемпионки мира, но соревнования есть соревнования, там всегда происходит борьба. Поэтому это и интересно смотреть. Очевидно, что наших спортсменов будет не хватать. Все смогли бы побороться, у нас прекрасные фигуристы!» – сказала заслуженный тренер СССР.
На турнире за сборную Казахстана выступит экс-российская фигуристка Софья Самоделкина.
«Ее переход в другую сборную уже можно назвать позитивным: наша команда не выступает на международных турнирах, и у нас она бы в команду не попала. Софья перешла для того, чтобы участвовать в чемпионатах Европы и мира. И вот сейчас это ее первый успешный шаг. Будем смотреть, какое место она займет. Для кого-то успехом является только первое место на чемпионате мира, для кого-то вхождение в тройку, а для кого-то просто участие. Когда она прокатается, будет видно. Просто нужно иметь терпение, чтобы дождаться», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».
«Обязательно буду смотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Чемпионат мира как не смотреть? За кем буду следить? За фигурным катанием. Если Малинин заявил, что планирует сделать семь четверных прыжков в произвольной программе, значит, пойдет на это. Верю ли? В отличие от вас, журналистов, я верю в выдающихся спортсменов. Мне звонят 20 человек, и у всех этот вопрос. Кажется невозможным? Малинин может это себе позволить. Насколько высоко смогут оказаться Самоделкина и Губанова, мы посмотрим, когда начнутся соревнования. Буду смотреть на девочек так же, как и на остальных. Я должна оценивать всех по таланту, вне зависимости от того, за какую страну выступают», – приводит слова Тарасовой Sport24.