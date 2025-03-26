Тарасова: переход Самоделкиной в другую сборную уже можно назвать позитивным

Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов будет не хватать на ЧМ.

© Sports.ru

Чемпионат мира стартует сегодня в Бостоне.

«Не люблю говорить о турнирах заранее. У Каори Сакамото есть шанс защитить титул чемпионки мира, но соревнования есть соревнования, там всегда происходит борьба. Поэтому это и интересно смотреть. Очевидно, что наших спортсменов будет не хватать. Все смогли бы побороться, у нас прекрасные фигуристы!» – сказала заслуженный тренер СССР.

На турнире за сборную Казахстана выступит экс-российская фигуристка Софья Самоделкина.

«Ее переход в другую сборную уже можно назвать позитивным: наша команда не выступает на международных турнирах, и у нас она бы в команду не попала. Софья перешла для того, чтобы участвовать в чемпионатах Европы и мира. И вот сейчас это ее первый успешный шаг. Будем смотреть, какое место она займет. Для кого-то успехом является только первое место на чемпионате мира, для кого-то вхождение в тройку, а для кого-то просто участие. Когда она прокатается, будет видно. Просто нужно иметь терпение, чтобы дождаться», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».