Авербух поставит Гуменнику произвольную программу на следующий сезон

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух поставит фигуристу Петру Гуменнику произвольную программу для выступлений в следующем сезоне, сообщает RT.

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Сам Авербух сообщил, что договоренность с Гуменником на этот счет уже достигнута.

По данным «Матч ТВ», в списках Федерации фигурного катания России на коньках (ФФККР) для участия в олимпийском отборе на Игры‑2026, отправленных в Международный союз конькобежцев (ISU), в мужском одиночном катании значатся Гуменник и Евгений Семененко.

В прошлом сезоне Гуменник занял первое место в финале Гран‑при России и стал четвертым на чемпионате страны.

ISU 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. ФФККР может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы и должна подать заявки на участие в квалификационных соревнованиях до 28 февраля 2025 года.