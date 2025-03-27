Роднина высказалась о 28-м месте экс-россиянки Губановой на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина резко высказалась о выступлении бывшей российской фигуристки, чемпионки Европы Анастасии Губановой в короткой программе на чемпионате мира — 2025.

Ныне представляющая Грузию спортсменка заняла 28-е место с результатом 43,71 балла.