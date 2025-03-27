Фигуристы Тютюнина и Фролов встали в пару, сообщил тренер

Фигуристы Софья Тютюнина и Артем Фролов встали в пару, сообщил «Матч ТВ» тренер спортсменов Денис Самохин.

Ранее «Матч ТВ» стало известно, что танцевальный дуэт Тютюниной с Матвеем Грачевым распался, фигуристка скатывается с Фроловым, который ранее выступал с Анной Коломенской. «Матч ТВ» сообщал, что Коломенская приняла решение завершить карьеру.

В январе Девид Нарижный перенес операцию, из‑за которой их дуэту с Ириной Хаврониной пришлось пропустить Финал Гран‑при России.

— Софья Тютюнина и Артем Фролов встали в пару, скатываются. Программы еще не начали ставить, работаем над скатыванием.

— Как проходит восстановление Девида Нарижного после операции?

— Всё по плану. Сейчас тренируется в зале. В первую неделю апреля можно будет выйти на лед, — сказал Самохин «Матч ТВ».

В этом сезоне Тютюнина и Грачев становились пятыми и седьмыми на этапах Гран‑при России, Коломенская и Фролов заняли 13‑е место на чемпионате страны и восьмое — в Финале Гран‑при России.