Адвокаты Валиевой обвинили WADA в мошенничестве

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии в Спортивный арбитражный суд (CAS) о дисквалификации фигуристки на четыре года, передает AP.

Защита Камилы Валиевой обвинила Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальном мошенничестве. Отмечается, что WADA не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги. Он делал эксперимент по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) через свои каналы WADA. Соги пришел к выводу, что Валиева была невиновна.

Результаты работы Соги не были приняты во внимание WADA в ходе пятидневного слушания в CAS.

«Представление (WADA) отчета профессора Соги подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре», — говорится в заявлении адвокатов.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

5 февраля стало известно, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых лишилась из-за допинга. В тот же день в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.